Söke yeni bölümler için YÖK’ün kararını bekleyecek ADÜ’nün Söke Fakülte ve Yüksek Okulları Bünyesinde Açılması Planlanan 8 Anabilim Dalı, 3 Bölüm, 2 Normal Öğretim Programı, 2 İkinci Öğretim Programı Senatodan Geçti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Söke Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılması planlanan yeni ana bilim dalları ile bölümlerin açılması senatodan oy birliği ile geçti. Eğitim komisyonunun hazırlıkları sonrası ADÜ senatosunun kararıyla 8 Anabilim Dalı, 3 Bölüm, 2 Normal Öğretim Programı, 2 İkinci Öğretim Programı kabul edilerek, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na gönderildi.



Söke’de açılması planlanan yeni bölümlerle ilgili olarak bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Söke Kaymakamı Soner Zeybek, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Söke Meslek Yükdek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamil Bircan, Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) Mütevelli Heyeti Üyeleri bulundu.



ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun açıklamasında; “Tamamladığımız hazırlıklar sonrasında Eğitim Komisyonu ve Senato kararlarıyla 8 Anabilim Dalı, 3 Bölüm, 2 Normal Öğretim Programı, 2 İkinci Öğretim Programı kabul edilerek YÖK'e gönderilmiştir. Halen Yüksek Lisansta 1 Anabilim Dalı açılması müracaatı yapılmış, olumlu sonuçlanması yönünde takibi sürdürülmektedir. Bu da bir üst kulvarda yeni bir bölüm anlamına gelmektedir. 20212022 EğitimÖğretim Yılı için Söke İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü bünyesinde; Uluslararası Finans Anabilim Dalı, Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Anabilim Dalı, Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı, Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı, Uluslararası Ekonomi ve Kalkınma Anabilim Dalı açılması, Söke İşletme Fakültesi içinde Sağlık Yönetimi Bölümü, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde İç Mimarlık Bölümü, Söke Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Söke Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Mekatronik İ.Ö. Programı (50 Kontenjanlı), Söke Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi İ.Ö. Programı, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bünyesinde Evde Hasta Bakımı Programı (30 Kontenjanlı) açılması 31 Mart 2021 tarihinde Üniversite Senato Toplantısında her biri ayrı ayrı oylama sonrasında oybirliği ile geçmiştir. Burada emeği geçen akademik personelimizin tamamına, eğitim komisyonunda Söke Yüksek Öğretim Kurumu temsilcilerine teşekkürü borç bilirim. Ayrıca bilhassa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bölüm açma teklifin hazırlanması aşamasında Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesinden destek aldık, bilhassa Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta ile Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşin Sev hocalarıma gösterdiği ilgi ve sağladığı desteklerden dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Sökemizde kaliteli eğitimin sürdürülmesi, akademik verimliliğin artması, kültürel zenginliğin değerlendirilmesi, toplumsal yükselişe katkıların devamı bilimsel tutum ve davranışlarla perçinlenecektir. Bu amaç doğrultusunda İlçemiz yükseköğretim kurumları olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Katılımınız için bir kere daha teşekkür ediyorum” dedi.

Söke İlçe Kaymakamı ve aynı zamanda SÖKEV Başkanı Soner Zeybek; “Söke’de göreve başlayalı sekiz ay oldu. Bu zaman zarfında Söke’de yapılması gereken en önemli işlerden biri üniversite konusu olduğunu gördük. Söke; bakış açısı, SÖKEV’in yapısı, fakülte binalarının yapımına katkılarıyla gerçekten Türkiye’ye örnek olacak bir şehir. Geçmişten bu güne emek harcayan, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizler Söke İlçe Kaymakamlığı olarak ilçede eğitimin kalitesinin artması anlamında elimizden gelen çabayı göstereceğimizin sözünü veriyoruz. Sayın Rektörümüzün geçen haftaki ziyaretinde ve ara ara yaptığımız görüşmelerde bakış açısının son derece olumlu olduğunu gördük ve bu bize güç verdi. Benim için en önemli şey; bölümlerin senatodan geçtikten sonra Sayın Rektörümüzün YÖK’te bizzat gayret göstereceği anlamında vermiş olduğu sözdür. Tabi karar artık YÖK’te. Biz inanıyoruz. Ancak nihayetinde her türlü alternatifi de değerlendirmek lazım. Ola ki olmadı şunu gönül rahatlığı ile söyleyebiliriz; Söke ilçesi ve ADÜ bünyesinde yapılması gereken her şey yapıldı. Ama ben çok umutluyum. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin iki bölümüyle Sökemizde eğitime başlayacağını umut ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.