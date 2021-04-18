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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi Son etabı Cavendish, turu Gallego kazandı

İHA

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu sona erdi Son etabı Cavendish, turu Gallego kazandı

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun son etabı olan 160.3 kilometrelim BodrumKuşadası etabını Quick Step takımından Mark Cavendish kazanırken, genel klasmanda birinciliğe ulaşan Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son gün koşulan Salcano sponsorluğundaki 160.3 kilometrelik BodrumKuşadası etabını Quick Step takımından Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniye ile kazanırken Türkiye’deki 11’inci zaferini elde etmiş oldu. Cavendish böylece Türkiye’de birlikte yarıştığı ezeli rakibi Andre Greipel’i yakalamış oldu. 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2021 şampiyonu ise Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego oldu. Kemer Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabında Turkuaz Mayo’yu giyerek Genel Ferdi Klasman birinciliğine ulaşan İspanyol bisikletçi, bu avantajını son etaba kadar taşıdı ve mutlu sona ulaştı. Toplam uzunluğu 1344 kilometre olan 8 etaplık yarış sonunda Gallego 29 saat 19 dakika 40 saniye ile zafere ulaşmış oldu.

Nefes kesen etap
Saat 10.45’te start alan 141 bisikletçi Genel Ferdi Klasman birinciliğini etkileyecek tur için pedal çevirmeye başladı. Gözler startla birlikte Turkuaz Mayoyu diyen Delko takımından Jose Manuel Diaz Gallego’ya çevrildi. Etaba Genel klasman birincisi olarak başlayan Gallego’nun ikinci ile olan zaman farkı 4,10’uncu ile 48 saniye oluşu, diğer rakiplerinin şampiyonluk için iştahını kabartan en büyük faktör olmuştu. Bu nedenle her kaçışa Delko takımı yanıt vermek, bir o kadar bisikletçisini korumak adına büyük efor sarf edecekti. Etap ilerledikçe dünkü sert rüzgar yerini daha yavaş bir esintiye bırakmış, ancak kapanan kasvetli hava ve bir çöl sıcağı ortamı bisikletçilerin başka bir ortamda yarışmasına neden oldu. Her atak bir başka bitkinlik ve yorgunluğu da beraberinde getirdi. Gallego’nun gözü ise an be an kaçış gruplarına çevrilmişti.

Sprint primi Finetto’nun
24.4 kilometre kat edilirken BodrumKuşadası etabının ilk sprint prim kapısı geçildi. Delko takımından Mauro Finetto birinci, BurgosBH takımından Jetse Bol ikinci, Alpecin takımından Jasper Philipsen’de üçüncü olarak prim kapısını geride bıraktılar.

Tırmanış birincisi Zakaria
42.8 kilometre geride kalırken etabın tırmanış prim kapısı geçildi. Kapıyı ilk geçen sporcu Sapura takımından Hakim Akmal Zakaria oldu. İkinciliği aynı takımdan Danilo Celano, üçüncülüğü de Bardiani takımından Mirco Maestro elde etti. Etabın son prim kapısı 141.3’üncü kilometrede geçildi. Kapıyı ilk geçen Sapura takımından Danilo Celano oldu. Astana’dan Javier Romo Oliver ve Caja Rural’dan Aritz Baguez Kalparsolo diğer dereceleri paylaştı.

Jose Manuel Diaz Gallego: “Ne güzel bir şampiyonluk”
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 2021 şampiyonluğunu kazanan Delko takımının İspanyol sporcusu Jose Manuel Diaz Gallego, “Harika bir ülkeden şampiyon olarak ayrılıyorum. Bunun keyfini doya doya çıkartacağım” dedi. Etap sonrası görüşlerini açıklayan Gallego’nun hem organizasyon, hem de 8 gün koşulan tur için görüşleri şöyleydi: “Tırmanma tabı çok zordu. Oradan Genel klasman birinciliğine ulaştıktan sonra önüm açılmıştı. Fakat turda öyle güçlü sprinterler, öyle zorlu tırmanış rakiplerim vardı ki, son 3 etap bundan dolayı kolay geçmedi. Bu şampiyonluğum şimdi arşive kalktı. Artık yeni hedeflerime odaklanmak zorundayım.”

Erol Küçükbakırcı: “25 takım mükemmel sporcularla harika bir 8 gün geçirdik”
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, sona eren 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili görüşlerini ortaya koyarken, “Pandemi ortamına rağmen aksamadan harika bir 8 gün geçirdik. Kapadokya’daki beklenmeyen kış ortamından sonra yaptığımız operasyon ile sorunsuz bir tur startı verdik ve Kuşadası’ndaki finişle turumuzu tamamladık. Yabancı kafilelerin tur memnuniyeti ayrıca bir gurur kaynağımız oldu. Seneye buluşmak üzere” dedi.

Organizasyona tam not
Beş yıldır Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun organizasyonunu üstlenen CEO Event kurumunun Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Besli’de turun bir analizini yaparak, “Kapadokya’dan, Kuşadası’na kadar farklı iklimler yaşayarak geldik. 2 aydır bu turun tüm detaylarını an be an gözden geçirdik. Çadırların sökülüp, takılmasından, akreditasyona, ulaşımdan, konaklamaya kadar her şeyiyle sürekli ilgilendik. Ekibime teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese ayrı ayrı gayretlerinden ötürü şükranlarımı iletiyorum. İnşallah seneye de oluruz ve tekrar keyifli bir tur organizasyonuna imza atmanın gururunu yaşarız.” Besli, turda 3 covid19’la ilgilenen doktorların bulunduğuna dikkat çekerek, “Hijyen adına her türlü önlemi aldık. Biriki hastalanmanın dışında genele baktığımız zaman büyük vakalarla karşılaşmadık. Burada da emeği geçen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Roland Hoffer: “Türkiye bu organizasyonları çok iyi yapıyor”
Dünya Bisiklet Birliği’nin (UCI) görevlendirdiği 56.Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun Yarış Direktörü Roland Hoffer, “Türkiye’yi, Türk insanını çok seviyorum. Fırsat buldukça daha fazla Türkçe kelime öğrenmeye çalışıyorum. Burası başka bir ülke. Üstelik siz harika organizasyonlara imza atarak başka bir farklılık yaşatıyorsunuz. Konaklama yapılan oteller, organizasyon, yarış ve misafirperverlik birer olimpiyat halkası gibi sıralandığında ortaya mükemmel bir iş çıkıyor. O kadar çok Türkiye’de görev aldım ki, her gelişte başka bir his ve bambaşka duygu ortamıyla ayrılıyorum” diye konuştu.

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