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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Savaş’tan 1 Mayıs Mesajı

İHA

AK Partili Savaş’tan 1 Mayıs Mesajı

Emekçilerin ülkenin kalkınmasında büyük bir rol oynadığına dikkat çeken AK Partili Mustafa Savaş; “Çalışma hayatında yer alan sorunlara yönelik çözümler üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkiye’nin kalkınmasına büyük katkılar sunan emekçilerin gününü kutlayan Savaş, mesajında “Özverileriyle, emek ve alın terleriyle, ülkemizin kalkınmasında çok büyük katkılar sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Devletimiz, gösterdikleri çaba ve üretime kattıkları büyük değerle, ülkemizin sosyoekonomik düzeyinin yükselmesinde önemli bir görev üstlenen işçi ve emekçilerimizin çalışma koşullarının daha iyi hale getirilmesi ve sahip oldukları haklarının korunarak geliştirilmesi hususunu her zaman öncelikli konuları arasına almıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu anlayışla işçi ve emekçi kardeşlerimiz başta olmak üzere sendikalar, işverenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde, çalışma hayatında yer alan sorunlara yönelik çözümler üretmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.
“Kalkınmaya devam edeceğiz”
Covid19 pandemisi sonrasında büyük bir üretim seferberliği olacağının altını çizen Savaş; “Küresel bir sorun olan Kovid19 pandemisi son bulduktan sonra, çok daha büyük bir üretim seferberliğinde olacağız. Emekçi kardeşlerimizle birlikte el ele vererek daha fazla üretmeye, devletçe ve milletçe gelişip kalkınmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, 1 Mayıs’ın birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, işçi ve emekçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum” dedi.

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