Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden taşkına anında müdahale

Aydın'da etkili olan sağanak yağış sonrasında oluşan su taşkınlarına Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.



Aydın’ın birçok noktasında aniden bastıran sağanak yağmur yer yer taşkınlara yol açtı ve suyla birlikte taşınan çamurlar yolların kısa süreli kapanmasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Efeler’in Musluca, Aşağıkayacık, Köşk’ün Başçayır, Karatepe, Uzundere ve Kızılcaköy, Sultanhisar’ın Malgaç Mustafa ve Uzunlar, Nazilli’nin Ketenova, Ovacık, Kuşçular ve Bağcıllı mahallelerinde taşkın yaşanan yerlere anında müdahale etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ, Fen İşleri, Çevre Koruma ve İtfaiye ekiplerince çalışma gerçekleştirilen yerlerde yollar tekrar trafiğe açılarak, iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu taşkın yaşanan yerlerde Büyükşehir ekiplerinin gereken çalışmaları yaptığını belirterek, su taşkınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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