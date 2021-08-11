Söke’de trafik kazası: 1 ölü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan Doğukan Kolçak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Söke Kuşadası yolu Ağaçlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğukan Kolçak yönetimindeki 09 SC 962 plakalı otomobil, refüje çıkarak elektrik panosuna çarptı. Kazada sürücü ile H.Ö. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Doğukan Kolçak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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