Teknofest’te Nazilli damgası

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık fuarı olan TEKNOFEST’e katılan Nazilli okulları 3 Türkiye derecesi elde etti. Türkiye Birinciliği, Türkiye İkinciliği ve özel sunum ödülü alarak ilçeye dönen öğrenciler okullarında büyük coşku yaşattı.

İlki 2018'de gerçekleştirilen ve teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen etkinlikler ve söyleşiler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl da büyük ilgi gördü. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST bu yıl 2126 Eylül 2021 tarihinde, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda 2 bin 372, Roket Yarışması’nda 571, Savaşan İHA Yarışması’nda 502, Uçan Araba Tasarım Yarışması’nda 470, Yapay Zeka Yarışması’nda 339, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’nda ise 220 takımın yarıştığı yarışmalar 6 bin 774 başvuru yapıldı.

"Nazilli’deki 2 okuldan Türkiye derecesi"

Aydın’ın en başarılı okulları arasında yer alan Nazilli Fen Lisesi ve Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katıldığı yarışmada ilçeye 3 ödül birden geldi. Nazilli Fen Lisesi "Akıllı Şarj İstasyonu" projesi ile Türkiye Birincisi oldu. Eğitim Teknolojileri alanında da ‘Çelebi’ isimli projeleri ile en iyi sunun ödülünü alan öğrenciler Hüseyin Efe Karatekin, Cemil Araz ve Altan Bilge, Danışman Öğretmenleri Cansel Akel ile büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaya Eğitim Teknolojileri alanında katılan Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Tuba Özcan, Besna İlayda Erçin, Danışman Öğretmenleri Önder Işık ve Kemal Parlayan ise ‘Braille Alfabesi Türkçe Eğitim Seti’ projesi ile Türkiye İkincisi oldu.

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