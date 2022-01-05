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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Grand ve Orient Bazaar özlediği eski günlere dönecek

İHA

Grand ve Orient Bazaar özlediği eski günlere dönecek

Kuşadası Belediyesi, Grand ve Orient Bazaar olarak bilenen bölgeyi yenilemek için düğmeye bastı. Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla yaşama geçirilecek projede ilk etapta yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik bir alanın alt ve üst yapısı yenilenecek. Çalışmalar tamamlandığında Kuşadası, kente kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistleri muhteşem bir manzara ile karşılayacak.


Belediye Başkanı Ömer Günel’in başlattığı hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Kuşadası’nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek için çalışan Başkan Ömer Günel, ‘Grand ve Orient Bazaar Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin startını verdi. Tarihi Kervansaray’da bir toplantı düzenleyerek alt ve üst yapısı yenilenecek olan bölgenin esnafı ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, gerçekleştirilecek çalışmalar ile ilgili olarak esnafı bilgilendirerek fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya Başkan Ömer Günel ile birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Remzi Çengel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi ve Kent Estetik Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Cumhur Ulusoy, Kent Estetik Kurulu Üyesi Ali Genç, birim müdürleri, Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten,  Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperati Başkanı Halit Şakar ve çok sayıda esnaf katıldı.

Proje kapsamında ilk olarak bölgede zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışma yapılacak. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, içme suyu hattı döşeme çalışmalarına, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı çalışmalarına başlayacak. İlgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet hatlarının yenilenerek yer altına alınacağı çalışmalarda sokaklara doğal taş döşenip peyzaj çalışması gerçekleştirilecek. Aydınlatma sistemleri de yenilenecek olan Orient ve Grand Bazaar’da, işletmelerin cephe düzenlemeleri de yapılarak birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Son olarak ise çarşının üzeri ahşap fener çatı sistemiyle örtülerek yazın serin kalması sağlanacak. Yenileme çalışmaları daha sonra Hacıfeyzullah, Dağ, Camiatik ve Alacamescit mahallelerinde devam edecek.

Toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, çalışmaların başlatılacağı bölgeye 53 yıldır yatırım yapılmadığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğinde kentimizdeki turistik çarşıların büyük kısmını yenilemiştik. Grand ve Orient Bazaar’ın bulunduğu alanı da yenileyeceğimize dair esnafımıza söz vermiştik. Şimdi bu sözü tutacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında ilk kazma perşembe günü vurulacak. Türkiye’nin içinden geçtiği tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen Kuşadası Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalar bittiğinde Grand ve Orient Bazaar özellikle kruvaziyer gemilerinden inen turistler için bir cazibe merkezi olacak” dedi.

Grand ve Orient Bazar’daki yenileme çalışmaları sırasında esnafın da vitrin ve cephe düzenlemelerini tamamlaması gerektiğini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Daha önce de sıklıkla ifade ettiğim gibi sıfır işgaliyeden asla taviz vermeyeceğiz. Bu konuda kimseye ayrıcalık ya da iltimas yapmamız mümkün değil. Cephe düzenlemeleri konusunda da esnafımızın taşın altına elini koyacağını ve bizimle iş birliği yapacağından eminim.

Sunumun ardından Başkan Ömer Günel ile Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı esnafın proje ile ilgili sorularını yanıtladı. Dükkanlarının bulunduğu alanın yenilenecek olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden bölge esnafı, yürütülecek çalışmalar ile ilgili olarak kendilerine detaylı bilgilendirme yapan Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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