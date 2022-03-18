Didim Belediyesi'nden şehitler anısına lokma hayrı

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Didim Belediyesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü nedeniyle lokma hayrı düzenledi.



Aydın'ın Didim ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Merkez Camii önünde lokma hayrı düzenledi. Lokma hayrına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, şehitlerin anısına dualar okuyarak anlamlı etkinlikten dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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