ADÜ Nazilli İİBF öğrencileri Borsa Yarışmasını başarıyla tamamladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri, her yıl düzenlenen Türkiye’nin en prestijli üniversiteler arası borsa yarışması olan ‘Investimate’ finalini başarıyla tamamladı.



Bin 500’den fazla öğrencinin yarıştığı organizasyonda bir buçuk ay süren para yönetimi aşaması ve devamındaki strateji raporu düzenleme aşamasını başarı ile tamamlayarak finale kalan sekiz yarışmacının 5’i Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İİBF, biri İstanbul Üniversitesi, biri Dokuz Eylül Üniversitesi ve biri de yarışmayı düzenleyen üniversiteden öğrenciler oldu.



İstatistiksel olarak en iyi sonuçları elde ederek ADÜ’yü başarıyla temsil eden öğrenciler Orçun Ergöknar, Zeki Can Çınar, Eray Karaçam, Emrehan Özsarı ve Salih Haykıran, Türkiye’nin çok ünlü finans sektörü simalarının yer aldığı jüri karşısında yarıştı. Yapılan final sunumları ve mülakat sonucunda Orçun Ergöknar 0,10 puan farkla Türkiye 2.’si, Zeki Can Çınar Türkiye 4.’sü ve Eray Karaçam da Türkiye 5.’si oldu. Böylece ilk 5’te, 3 Nazilli İİBF öğrencisi yer alarak ADÜ’yü başarıyla temsil etti.



Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Nazilli İİBF Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ’nün ve Nazilli İİBF’nin bu ve benzer para yönetimi yarışmasındaki geleneği bozmadığını, arka arkaya 10 farklı borsa yarışmasında derece alan öğrencilerinin 11. yarışmada da bunu başardığını görmekten mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yusuf Kaderli, desteklerinden dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

