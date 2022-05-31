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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim’de başladı.



ADÜ ev sahipliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen teknik toplantının ardından seremoni ve müsabakalar ile Didim’de başladı. Üniversitelerarası Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, 30 üniversite takımının katılımı ile Didim Akbük ADÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak olan şampiyona 2 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

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