Zor günlerin dostu bakkallar, iyi günde unutulmaktan şikayetçi

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da her geçen gün artan zincir marketler karşısında zor günler yaşayan bakkallar, ekonomik sıkıntı yaşandığı dönemlerde yeniden kıymetleniyor. Parasız bir ekmeğin bile alınmadığı zincir marketlere karşı yıllardır direnen kara gün dostu bakkallara yeniden iş düştüğünü belirten Aydın’ın en kıdemli bakkallarından Mehmet Önder, “Bu ülkede ne zaman sıkıntı olsa bu sıkıntıyı bakkallar halkla birlikte göğüsler. Zor günlerde halkın yanında olmaktan hiç kaçınmıyoruz ama iyi günde unutulmak bizi üzüyor” dedi.

Aydın’ın en büyük köyü olarak bilinen ve bağlı bulunduğu Karpuzlu ilçesinden bile fazla nüfusa sahip olan Tekeler Köyü’nde yaklaşık yarım asırdan bu yana bakkallık mesleğini sürdüren Mehmet Önder, Ahilik geleneğinin en etkili şekilde sürdürüldüğü mesleklerin başında gelen bakkallığın da teknolojiye yenik düştüğünü söyledi. Kredi kartı ve dijital alışverişlerin bakkallık mesleği ile birlikte bizi biz yapan bazı gelenek ve görenekleri de unutturduğunu belirten Önder, “Eskiden insanlarımız iyi günde kötü günde alışverişini bakkalından yapardı. Zincir marketler yaygınlaşıp herkes kredi kartına sahip olunca pek çok kişi zor günlerde alışveriş yaptığı bakkalını unuttu. Şimdi hayat pahalılığı yeniden başladı, bakkallar yeniden kıymete bindi” dedi.

Türk kültüründe bakkallığın sadece ihtiyaç malzemesi satan bir esnaf olarak görülmemesi gerektiğini birçok bakkalın aynı zamanda Ahilik kültürünü devam ettirmeye çalışan bireyler odluğunu belirten Mehmet Önder, “Bakkal sadece ihtiyaç malzemelerinin satıldığı bir yer değildir. Kültürümüzde bakkal aynı zamanda bir emanetçi, mahallenin bekçisi yeri geldiğinde kara gün dostudur. Parası ve kredi kartı olan herkes yıllardır alışveriş yaptığı bakkalını bırakıp marketlere gitti. Tamamen kapital anlayış üzerine kurulan zincir marketlerden veresiye bir ekmek bile alınamadığını artık herkes gördü. Bunu fark eden pek çok vefalı müşteri yeniden bakkalına dönmeye başladı” diyerek özellikle taşrada bakkalların aynı zamanda kamu grevi üstlendiğini söyledi.

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