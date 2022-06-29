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ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

İHA

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu, Adnan Menderes'in anısına kurulan Demokrasi Müzesi'ni gezerek, müze hakkında bilgi sahibi oldu.

ADÜ Yapay Zeka Topluluğu Adnan Menderes Demokrasi Müzesini gezdi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Yapay Zeka Topluluğu, Adnan Menderes’in anısına kurulan Demokrasi Müzesi’ni gezerek, müze hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler ziyarette, Merhum Başbakan Adnan Menderes’in biyografisi esas alınarak hazırlanan müzede Menderes’in aile kökenleri, çocukluğuna dair bilgiler, Aydın’da verdiği Milli Mücadele kahramanlıkları, evliliği, çiftlik hayatı ve siyasi yaşamına dair bilgi aldı. Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zarif Tapkan’ın öğrencilerle birlikte katıldığı gezide ADÜ'de adını veren demokrasi şehidimiz ve merhum Başvekil Adnan Menderes’in öğrenciler tarafından daha yakinen tanınması ve geçmiş değerlerimizle öğrenciler arasında bir bağ kurulabilmesi amaçlandı.

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