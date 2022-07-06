Güzelhisar OSGB Yetkili ÇASMER oldu İşe girecekler ve sağlık belgesi alacaklar artık kapı kapı dolaşmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın tarafından işe giriş sağlık raporuna ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda merkezi Aydın’da bulunan ve çevre illere de hizmet veren Güzelhisar OSGB, Yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER) oldu. Resmi Gazete’de 20 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik çerçevesinde yetki belgesi olmayan OSGB’ler işe girecek vatandaşlara sağlık tetkiki yapamayacağını belirten Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Güvenliği Uzmanı Evren Karaköse, “bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum olarak artık işe girecek olanlar ve sağlık belgesi alacakların kapı kapı dolaşmasına gerek kalmadı” dedi.

Merkezi Aydın’da kurulu olan ve Aydın dışında İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli illerinde faaliyetlerini sürdüren ve İş sağlığı ve güvenliği sektörünün öncü firmalarından Güzelhisar Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Türkiye’nin ilkleri arasına girdi. Aydın’ın yetkili Çalışan Sağlığı Merkezi (ÇASMER) olduğunu belirten Evren Karaköse, “Bu girişim ve çalışmalarımızla İşe Giriş Sağlık Raporu almak isteyenlerin, kapı kapı dolaşmadan tek merkezde sağlık raporu alabilmesini sağladık. İşe girişlerde çalışanların sağlık raporu için gerekli, akciğer grafisi (röntgen), işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan tahlili, göz muayenesi, EKG, biyokimya ve portör testleri gibi tüm laboratuvar tetkiklerini Güzelhisar OSGB olarak tek çatı altında yapan yetkili kuruluşuz” diyerek Aydın ve çevre illerdeki hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesi’ni alarak bölgede öncü olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Güzelhisar OSGB Yönetim Kurulu Başkanı İş Güvenliği Uzmanı Mehmet Evren Karaköse, “20 Ocak 2022 tarihinde ve 31721 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik çerçevesinde gerekli şartları sağladık ve Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesi’ni alarak Türkiye’de ilk firmalar arasında yerimizi aldık. Karaköse Group olarak gıda, tarım, medya, ev tekstili, beyaz eşya, züccaciye, sağlık ve iş güvenliği alanlarında hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Güzelhisar OSGB A.Ş. olarak temel hedefimiz, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli takım arkadaşlarımızın çalışmalarıyla birlikte, destek verdiğimiz firmalarda ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün’ oluşmasına katkıda bulunmak ve böylece İSG alanında güçlü bir çözüm ortağı olmaktır. Bakanlıkça yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimimiz, ilkyardım eğitim merkezimiz, mobil sağlık hizmetlerimiz ve sabit tıbbi mekanımız ile iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm hizmetleri başarı ile çok sayıda firmayla buluşturduk. Tüm Aydın'ın İSG alanındaki çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

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