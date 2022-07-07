Beş evi soyan hırsızları JASAT yakaladı

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Aydın’ın Karpuzlu ve Muğla’nın Milas ilçesinde beş ayrı hırsızlık olayına karışan şahısları JASAT ekipleri yakaladı

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri ve Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde, Karpuzlu ilçesinde geçmiş tarihlerde meydana gelen 3, Milas ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen 2 Faili Meçhul Evden Hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olayların şüphelileri C.G ve A.Ş yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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