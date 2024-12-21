Aydın'ın ilk ilek bahçesi kurulacak

Aydın'ın önemli incir üretim merkezlerinden olan Buharkent ilçesinde, bitkisel üretiminin korunması, kalitenin ve çeşitliliğin arttırılması amacıyla hazırlanan projeler kapsamında, ilek bahçesi kurulacak.

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak protokolü ile Buharkent Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, Aydın'ın ilk ilek bahçesi belediyeye ait arazide kurulacak. Bu çerçevede düzenlenen törenle proje yürütücülerine gönderilen 400 adet ilek fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

REKLAM "400 ADET İLEK FİDANI TESLİM EDİLMİŞTİR" Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile İl Müdürlüğümüz ortak protokolü ile hazırlanan projeleri uygulamaya devam ediyoruz. İlimiz bitkisel üretiminin korunması, kalitenin ve çeşitliliğin arttırılmasının amaçlandığı projeler kapsamında Buharkent Belediye Başkanlığının önemli desteğiyle, üretim alanı ve miktarında Türkiye birincisi olduğumuz incirde kaliteli meyvenin anahtarı olan ilek bahçesi tesisi için 400 adet ilek fidanı, proje yürütücülerine teslim edilmiştir" ifadeleri yer aldı.