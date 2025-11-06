Habertürk
        Haberler Sağlık Aydın Şehir Hastanesi aralık ayında açılacak - Haberler | Sağlık Haberleri

        Aydın Şehir Hastanesi aralık ayında açılacak

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Şehir Hastanesi'nin aralık ayında açılacağını söyledi

        Giriş: 06.11.2025 - 09:33 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:33
        Aydın Şehir Hastanesi aralık ayında açılacak
        Yapımında sona yaklaşılan Şehir Hastanesi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Canbolat, kent ve ülke için gurur verici bir eseri gezdiklerini söyledi.

        Canbolat, hastanenin şehre kazandırılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanlığına teşekkür etti.

        Projede sona yaklaşıldığını aktaran Canbolat, "Aralık ayı başı itibarıyla her türlü donanımı ve tefrişi yapmış ve hizmete açılmasına hazır hale getirmiş olacağız. Hakikaten güzel bir eser oldu. Aydın için sağlık kalitesini yükseltilecek, vatandaşımıza sunulan sağlık hizmetinin standardını olabildiğince yükseltecek bir esere kavuşmuş oluyoruz" dedi.

        Hastanenin 140 dönüm alan üzerine kurulu olduğuna dikkati çeken Canbolat, yatak kapasitesinin 1300 olduğunu fakat acil durumlarda bu sayının 1500'e çıkarılabileceği bilgisini paylaştı.

        Açıldığı takdirde hastanede 4 bin 695 personelin görev alacağını aktaran Canbolat, "Ortalama 18 binle 20 bin arasında günlük hastaya bakılmış olacak. Acil serviste de 4 bin kişinin müracaat etmesi ve tedavi görmesi bekleniyor. Aylık burada toplamda 450 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti sunulması hedeflenmekte. Taşındığımız zaman yeni hizmet alanları da oluşmuş olacak. Spect tomografi, iyotlu tedavi, hiperbarik tedavi merkezi ve hematoloji laboratuvarı gibi yeni alanları da ilk defa Aydın'da sağlık hizmetine katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

        Canbolat, Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin de buraya taşınacağını, bu kurumların yerinde de uygun görüldüğü taktirde sağlık hizmetinin verileceğini sözlerine ekledi.

