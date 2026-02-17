Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 2'si kardeş 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 21:04 Güncelleme: 17.02.2026 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, ilçeye bağlı Orta Mahalle’de meydana geldi. Uyuşturucu madde teminine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda, M.A.Y. ve H.İ.Y. isimli kardeşler ile M.A. hakkında operasyon düzenlendi.

        Belirlenen adrese narkotik polisi tarafından yapılan baskında 3 şüpheli gece saatlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen M.A.Y., H.İ.Y. ve M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        Melek Mosso: Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız

        Şarkıcı Melek Mosso,  yaşadığı zorlu süreci "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında anlattı; "Benden ruhumu ve kalbimi alamazsınız"

        #HABER
        #Aydın
        #aydın haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Hamaney'den Trump'a: Yapamayacaksın
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        İran: ABD ile temel noktalarda uzlaştık
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi