Aydınlatma lambalarını kıran kişi yakalandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Van'da caddeleri aydınlatmak için konulan kamuya ait aydınlatma lambalarının kırılması üzerine çalışma başlatıldı.

LAMBAYA TEKME ATARKEN KAYDEDİLDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sırasında bir kişinin kamuya ait lambalara tekme atarak kırdığını belirledi. Zanlının tekme atarken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

İRANLI SANATÇILARIN ORGANİZATÖRÜ ÇIKTI

Caddelerdeki kamuya ait aydınlatma lambalarına tekme atıp kıran kişinin İran uyruklu O.F.T. Olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.F.T., “2013 yılında yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptığı, İran'dan gelen sanatçılara Van'da organizatörlük yaptığını, olay gecesi alkollü olduğunu ve kameraya kaydedilen İskele Caddesi'nde lambaya tekme atan kişinin kendisi olduğunu” itiraf etti.

24 BİN LİRA PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Adliyeye sevk edilen O.F.T. Adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, CMK 109/3-f maddesi gereğince 24 bin lira para cezasına çarptırıldı