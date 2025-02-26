'Aydınlık Hayallerimiz' Yeşiçam Sineması'nda

FLOW: BİR KEDİNİN YOLCULUĞU

Film; bir kedinin, evi büyük bir sel tarafından yerle bir edilince, çeşitli hayvan türlerinin yaşadığı bir teknede sığınak bularak, farklılıklarına rağmen onlarla iş birliği yapmak zorunda kalmasını konu alıyor. En iyi animasyon ve uluslararası film kategorilerinde Oscar’a aday olan “Flow: Bir Kedinin Yolculuğu”nun yönetmen koltuğunda Gints Zilbalodis oturuyor. Senaryosunu Matiss Kaza’nın yazdığı film; Avrupa Film Ödülleri’nde 2024’ün en iyi animasyonu seçilmesi dahil şu ana kadar birçok ödül kazandı.

2024 çıkışlı bağımsız fantastik macera türündeki film, bir kedinin sel felaketi nedeniyle yaşadıklarını anlatıyor. Tamamen özgür ve açık kaynaklı yazılım olan Blender'da üretilmesi ve diyalog içermemesi ile dikkat çekiyor.

Flow: Bir Kedinin Yolculuğu; 28 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde saat 14.00’te AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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DÜZEN

Film, Amerika’da şiddetini artıran banka ve zırhlı araç soygunlarının ülke düzenini sarstığı 1983 yılında geçiyor. Bir FBI ajanı olan Terry Husk, olayların kaynağına iner ve bu suç zincirinin arkasında Amerikalı beyazların üstünlüğünü savunan militan örgüt The Order’ın lideri neo-Nazi Robert Jay Mathews’ın olduğunu keşfeder. Radikal görüşleri ve karizmasıyla Mathews, ABD hükümetine karşı planladığı yıkıcı savaş için yandaşlarının sayısını hızla artırmaktadır.

Justin Kurzel'in yönettiği, Zach Baylin'in senaryosunu yazdığı bir 2024 yapımı tarihsel dram ve suç gerilim filmi olan Düzen’in oyuncu kadrosunda, Jude Law, Nicholas Hoult ve Tye Sheridan gibi başarılı isimler yer alıyor.

Düzen; 28 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde saat 16.00’da AKM Yeşilçam Sineması’nda.

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AYDINLIK HAYALLERİMİZ

Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Sarsılmaz politik damarıyla da dikkat çeken Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’nin canlı keşmekeşi fonunda iki genç hemşireyi ve yakın arkadaşlıklarını gözlemliyor. Seyirci; iki kadının birbirinde teselli ve güç bulmalarını izlerken, bir yandan da devasa kentin acımasız, vurdumduymaz, dur durak bilmez temposuna kapılıyor.