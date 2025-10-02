'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. 2 Ekim Perşembe günü İstanbul genelinde 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 2 Ekim 2025 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...