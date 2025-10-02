AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama: 2 Ekim İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi
İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İstanbul'un 22 ilçesinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. İşte 2 Ekim 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
'İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?' sorusu AYEDAŞ-BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul genelinde yaşanacak planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. 2 Ekim Perşembe günü İstanbul genelinde 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. İşte 2 Ekim 2025 AYEDAŞ - BEDAŞ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanan elektrik kesintisi...
22 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş 2 Ekim Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 22 ilçede elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler:
Zeytinburnu
Sultangazi
Silivri
Sarıyer
Küçükçekmece
Kağıthane
Güngören
Gaziosmanpaşa
Fatih
Eyüpsultan
Esenyurt
Esenler
Çatalca
Büyükçekmece
Beylikdüzü
Beşiktaş
Başakşehir
Bakırköy
Bahçelievler
Bağcılar
Avcılar
Arnavutköy
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ