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HaberlerGündemAYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgula! 22 Ocak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik ne zama
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AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgula! 22 Ocak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik ne zaman gelecek?

Haftanın son iş gününde İstanbullular son dakika elektrik kesintisi duyurularını araştırıyor. 22 Ocak Cuma günü yaşanacak İstanbul planlı elektrik kesintileri merak konusu oldu. Arıza, bakım ve onarım sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşayacak olan mahalleler AYEDAŞ VE BEDAŞ tarafından duyuruldu. 22 Ocak Cuma AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi duyuruları, AYEDAŞ, BEDAŞ, elektik kesintisi sorgulama

AYEDAŞ, BEDAŞ, İstanbul Elektrik kesintisi sorgula! 22 Ocak İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası elektrik ne zama

İstanbul Elektrik tedarik şirketleri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayınlanan duyurulara göre İstanbul'un belli semtlerinde planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbullular 22 Ocak Cuma günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: IŞIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KALELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: RÜŞTÜ SARP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: 50. YIL
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: GÜVENCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: IŞIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÇALIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT EREN TECİMEL

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HARMANDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: NEŞENUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİLLUR

22 OCAK 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

22 OCAK 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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