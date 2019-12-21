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Tüketicilerine boru hatları üzerinden doğal gazın toptan satışı ve boru hattına henüz bağlanmamış kullanıcılara ise özel taşıma araçlarıyla sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) satışı ve iletimi faaliyetlerini yürüten Aygaz Doğal Gaz, Türkiye’den LNG ihracatını gerçekleştiren ilk şirket oldu.

Komşu ülkelerden gelen yoğun LNG talebi üzerine çalışmalarını genişleten Aygaz Doğal Gaz, ilk ihracatını karayolu ile Bulgaristan’a gerçekleştirdi.

Aygaz Doğal Gaz, bu ihracatıyla doğal gaz satışının yanısıra ekipman tedarikçilerinin de yurtdışı pazarlara açılmasına ve yurtiçinde sahip olunan bilgi ve tecrübenin dış pazarlara aktarılmasına imkân yaratarak, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Doğal gazın atmosferik basınçta yaklaşık olarak -162oC’ye soğutulması ile elde edilen ve çevre dostu bir yakıt olan LNG, ulusal iletim şebekesi veya şehiriçi dağıtım sistemi üzerinden boru hattıyla doğal gazın henüz ulaşmadığı bölgelerdeki tüketicilere iletiliyor.