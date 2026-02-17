Aygaz 2025 yılına yönelik temettü ödemesi yapıyor: Aygaz temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar?
Aygaz, 2025 yılına yönelik temettü ödemesi yapacağını açıkladı. Borsa İstanbul'da, 'AYGAZ' kodu ile işlem gören firma 2 milyardan fazla bir tutarı kâr payı olarak dağıtacak. Şirket tüm kâr payı dağıtımına ilişkin detayları Kamu Aydınlatma Platformu'nda paylaştı. Peki, Aygaz temettü ne zaman dağıtılacak ve temettü miktarı ne kadar?
Aygaz, 2025 yılına yönelik kâr payı dağıtımı yapacağını açıkladı. KAP'a yapılan bildiriye göre; hissedarlara, hisse başına brüt 12,55 TL ödeme yapılacak. Bu kapsamda şirket toplamda 2.688.301.044,92 TL'lik tutarı, hisse sahipleri arasında bölüştürecek. Peki, Aygaz temettü ne zaman hesaba geçer?
2026 AYGAZ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?
Aygaz, 2025 yılı kârından pay başına brüt 12,55 TL temettü dağıtma kararı aldı. Nakit ve peşin olarak yapılacak ödeme kapsamında net temettü tutarı pay başına 10,6675 TL olacak.
Şirket tarafından toplamda 2.688.301.044,92 TL net nakit temettü dağıtılacak.
AYGAZ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?
Şirketin KAP’a yaptığı bildiriye göre temettüde hak kullanım tarihi 16 Mart 2026 olarak belirlenirken, yatırımcıların hesaplarına ödeme 17 Mart 2026 tarihinde yapılacak.