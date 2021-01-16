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Aygaz ve McKinsey kargoda ortaklığa gitti

Aygaz, kurumiçi girişimcilik ve inovasyon faaliyetleri kapsamında çalışanlarının fikir önderliğinde oluşturulan ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirdiği Aykargo’yla kargo sektöründe adım attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Aygaz’ın 81 ilde bulunan yaygın dağıtım ağı ile hizmet verecek olan Aykargo, teknoloji odaklı yeni nesil altyapısıyla müşteri memnuniyetini ön planda tutacak. Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, "Aykargo’nun kargo sektörüne yeni ve güçlü bir soluk getireceğine inancım tam" dedi. Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ise, "McKinsey iş birliği ile hayata geçirdiğimiz Aykargo ile müşteri memnuniyetini bu alanda en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum" görüşünü paylaştı

Aygaz ve McKinsey kargoda ortaklığa gitti - haberler
Yabancı ortak ile kargoya adım attı
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HABERTURK.COM

Koç Topluluğu şirketlerinden Aygaz, yenilikçi bakış açısıyla inovasyon ve kurum içi girişimcilik projesi olarak başlattığı süreci geliştirmek için bağlı ortaklığı Aykargo altında kargo sektörüne adım attı.

Yapılan açıklamaya göre, Aykargo’nun, Aygaz’ın mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve büyüyen kargo dağıtım sektöründe faaliyetlerini geliştirmesi ve daha etkin yürütmesi amacıyla Aygaz, Aykargo ve McKinsey & Company arasında Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi imzalandı.

Taraflarca Aykargo’ya ilk 5 yılda toplam 75 milyon dolara kadar yatırım yapılması ve ortaklık yapısının yüzde 80 Aygaz, yüzde 20 McKinsey & Company olarak belirlenmesi öngörülen Aykargo’nun, B2C odaklı ve teknolojik son nokta teslimat şirketi olma hedefiyle yola çıkarak Aygaz’ın tecrübesi, yaygın bayi ve alt yapısı ile 81 ilde hizmet vermesi planlanıyor.

'SEKTÖRE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK'

Aygaz ve McKinsey & Company ortaklığıyla faaliyet gösterecek Aykargo ile ilgili konuşan Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, "Aygaz,Türkiye’nin dört bir yanına uzanan geniş bayi ağıyla 60 yıldır her gün binlerce konut ve işyerinin kapısını çalıyor. Aygaz’ın bu köklü deneyimi ve 81 ile yayılan güçlü lojistik altyapısı ile temelleri atılan Aykargo’nun kargo sektörüne yeni ve güçlü bir soluk getireceğine inancım tam. Bu kapsamda, McKinsey & Company gibi çeşitli sektörlerde ulusal ve uluslararası çapta köklü deneyime sahip güçlü bir marka ile oluşturduğumuz iş birliğinin Aykargo’ya olduğu kadar ülkemizde kargo sektörüne de önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Aykargo’nun Türkiye’nin en güçlü teknoloji odaklı kargo şirketi haline gelmesi hedefi ile çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel de, konuyla ilgili, "Aykargo gibi kargo sektörüne kazandırılan bu girişimi hayata geçirmekten son derece gururluyuz. Sektöre önemli bir kazanım olduğunu düşündüğümüz Aykargo ile güçlü lojistik altyapımızın verdiği imkânlar ve McKinsey’nin uzun yıllara dayanan tecrübesinden faydalanarak müşteri memnuniyetini bu alanda en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

McKinsey & Company şirket ortağı Bengi Korkmaz ise, "Aygaz ile gerçekleştirdiğimiz stratejik iş birliği ile büyümekte olan kargo dağıtım sektöründe farklılık yaratacak ve tüketicileri merkeze koyacak hizmetler vermek amacındayız. Aykargo’nun ülkemize hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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