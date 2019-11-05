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Ayhan Ercan botoks kremi (Jamboo Çiçeği) tarifi, nasıl yapılır?

Bitki uzmanı ve aktarlar derneği başkanı Ayhan Ercan doğal tariflerinden verdiği botoks krem tarifinde jamboo çiçeğinin çok fazla yetiştirilmediğini ifade etti. Fakat gençleşme ve cildin kırışıklıklarınıda giderdiğini belirtti. Peki Ayhan Ercan botoks kremi (Jamboo Çiçeği) nasıl yapılır? İşte tarifi.

Ayhan Ercan botoks kremi

Bitki uzmanı ve aktarlar derneği başkanı Ayhan Ercan; doğal yollarla ve malzemelerle verdiği botoks krem tarifinde kullandığı jamboo çiçeğinin çok fazla yetiştirilmediğini fakat kırışıklar için etkili olduğunu söylemektedir. Bu çiçeği tohumunu alarak evde kendinizde yetiştirebilirsiniz.

Ayhan Ercan Botoks Kremi Tarifi

  • Yarım kutu doğal el kremini blendera koyun.
  • İçerisine 1 tutam jamboo çiçeği yapraklarından atın ve karıştırın.
  • Karışımınız yapraklardan dolayı yeşil bir renk alacaktır, bu hazır demektir.
  • Hazırladığınız kreminizi buzdolabında saklayabilirsiniz.
  • Her gün sabah, öğle, akşam olarak uygulayabilirsiniz.
  • Tüm cilt tiplerine uygun bir krem tarifidir.

Jamboo çiçeğini evde yetiştirmeniz halinde kırışıklıklarda etkili olması dışında boğaz ve diş ağrılarına da faydalı olmaktadır. 

 

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