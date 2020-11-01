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Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da ikinci oldu

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'nın son yarışında ikinci oldu ve genel klasmanda da ikinci sırayı elde etti.

Ayhancan Güven, Porsche Carrera Cup Fransa'da ikinci oldu

Porsche Carrera Cup Fransa'nın 5. ve son ayağı Barselona Katalonya pistinde koşuldu. Son yarışlar öncesi 146 puanla lider olan Red Bull sporcusu Ayhancan, dünkü yarışta talihsizlik yaşadı. Aracının tekeri patlayan Ayhancan, yarışı 19. sırada bitirerek ciddi bir avantaj kaybetti.

Organizasyonun bugün gerçekleştirilen son yarışını ikinci sırada tamamlayan Ayhancan, üst üste 3. kez şampiyon olma şansını yitirdi. Şampiyonayı ve son yarışı Yeni Zelandalı sporcu Jaxon Evans birinci sırada bitirdi.

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