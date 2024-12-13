Ayı saldırısında ne yapılmalı?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Oğrak, son zamanlarda artan ayı saldırılarına karşı vatandaşları uyardı.

Ayıların kış uykusuna hazırlık yaptığı "hiperfaji dönemi" olarak bilinen ekim-ocak aylarının tehlikeli bir dönem olduğunu vurgulayan Prof. Oğrak, bu süreçte insanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Oğrak, bu dönemin ayıların kış uykusuna hazırlandığı dönem olduğunu belirterek, "Hava soğudukça ayıların vücut ısısı düşer, nabızları yavaşlar ve uyuşuk bir hale gelirler. Normalde insanla karşılaştıklarında kaçan bir hayvan olan ayılar, bu dönemde daha farklı davranışlar sergileyebilir. Türkiye'de 3 bin ila 5 bin arasında ayı varlığı olduğu tahmin ediliyor ve doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle bu hayvanlar beslenmek için insanların yaşam alanlarına yaklaşıyorlar" dedi.

REKLAM Yapılan çalışmaların ayı saldırılarının genellikle anne ayılar tarafından gerçekleştiğini ortaya koyduğunu ifade eden Oğrak, yavrulu anne ayıların daha agresif olduğunu vurguladı. Erkek ayıların ise 500 kiloya kadar ulaşabildiğini belirtti. İnsanların çevreye gelişigüzel besin atmasının ayıları piknik alanlarına çektiğini dile getiren Oğrak, özellikle dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Ayı ile karşılaşma durumunda yapılması gerekenleri sıralayan Oğrak, "Vücudunuzu irileştirecek şekilde kollarınızı açarak veya elinize bir cisim alarak kendinizi olduğunuzdan daha iri göstermek bazen işe yarayabilir. Ancak kesinlikle koşarak kaçmamalısınız. Ayılar saatte 50 kilometre hızla koşabilen canlılardır, bu nedenle kaçmak etkili bir çözüm değil. Bunun yerine yere yüzüstü yatıp hareketsiz kalmak, hayatta kalmak için daha etkili bir yöntemdir" ifadelerini kullandı.