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Haberler Yaşam Ayılar Kış Uykusuna Yatar mı? Boz ve Kutup Ayıları Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
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Ayılar kış uykusuna yatar mı? Boz ve Kutup Ayılar ne zaman kış uykusuna yatar?

Kış uykusu denince akla ilk gelen canlı ayılardır. Uykusu ile meşhur bu sevimli hayvanların doğası ile ilgili pek çok konu merak edilmektedir. Bu nedenle ayılar kış uykusuna yatar mı sorusunun cevabı düşünmeden evet olacaktır. Ancak bilindiği gibi ayılar yaşadıkları bölgeye göre ikiye ayrılmaktadır. Kutup ve boz ayısı diye sınıflandırdığımız ayıların kış uykusu ile ilgili merak edilen detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ayılar Kış Uykusuna Yatar mı? Boz ve Kutup Ayıları Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?
HABERTURK.COM

Ayılar Kış Uykusuna Yatar mı?

Ayıların yaşamı hakkında merak edilen konulardan biri de kış uykusu... Çünkü pek çok hayvan doğası gereği kış uykusuna yatıyor olsa da bu eylem ile özdeşleşen hayvan ayılar. Ancak ayılar kış uykusuna yatar mı dediğimizde buna evet diye cevap versek de merak edilen bazı noktalar bulunuyor. Belirttiğimiz gibi ayılar yaşadıkları bölgeye göre ikiye ayrılan canlılar. Kutup ayısı isminden de anlaşılacağı üzere soğuk iklimde yaşarken boz ayı için durum farklıdır. Kış uykusu ise soğuk havalara karşı dayanıklılık gösteremeyen canlıların kendini koruma yöntemidir. Bu nedenle ayılar kış uykusuna yatar mı dediğimizde boz ayı ve kutup ayısı için cevap değişkenlik gösterebilmektedir.

Boz Ayı Kış Uykusuna Yatar mı?

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika gibi ılıman iklimlerde yaşayan boz ayı kış uykusuna yatar mı diye merak ediyorsanız eğer evet boz ayılar kış uykusuna yatar. Ilıman iklim koşullaruna uygun bir yapıya sahip olan boz ayıların kış aylarında avlanmaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle enerji tasarrufu yapmak için kış uykusuna yatmaları gerekir. Vücutlarında bulunan besin değerlerini uyku yoluyla koruyan ayılar için kış uykusu oldukça önem taşır. O halde boz ayı kış uykusuna yatar mı sorusunun ardından akıllara kutup ayısı kış uykusuna yatar mı sorusu gelmektedir. Peki çok farklı iklimlerde yaşayan bu iki ayı türü de kış uykusuna yatmakta mıdır?

Kutup Ayısı Kış Uykusuna Yatar mı?

Boz ayının kış uykusuna yattığından bahsettikten sonra akla ilk gelen soru kutup ayısı kış uykusuna yatar mı oluyor. İsminden de anlaşılacağı üzere kutup ayıları soğuk iklim koşullarında yaşayan canlılar. Bu nedenle boz ayılarda olduğu gibi kutup ayılarında kış uykusu ihtiyacı çok fazla görünmüyor. Kış aylarında avlanmada zorlanan boz ayıların aksine kutup ayıları suda, karada ve buzda rahatça avlanarak beslenme işlemini gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla kutup ayısı kış uykusuna yatar mı sorusunun yanıtı boz ayıdan farklılık göstermektedir.

Ayılar Ne Zaman Kış Uykusuna Yatar?

Ayıların beslenme ve uyku gibi ihtiyaçlarının türüne göre değiştiğinden söz ettik. Dolayısıyla ayılar ne zaman kış uykusuna yatar diye merak ediyorsanız bu sorunun yanıtı boz ayı ile ilgili olacaktır. Kutup ayılarının soğuk iklime dayanıklı olduklarını belirtmiştik. Ancak onların aksine boz ayılar kış aylarında yaşamını sürdürmek için kış uykusuna yatarlar. Hem et hem de otla beslenebilen boz ayılar kış aylarında bu konuda zorluk çekmektedir. Avlanma ve beslenme konusunda kış aylarında sorun yaşayan boz ayılar için depoladıkları besinler önem taşır. Bu besinler sayesinde kış uykusu sırasında vücut değerlerini koruyabilmekedirler. Uyku sırasında vücut ısı ve besin gibi ihtiyaçları en aza indirmektedir. Bu da durum soğuk hava koşullarında hayatta kalmayı sağlar. Peki ayılar kış uykusuna kaç ay yatar? Boz ayılar için ayılar kış uykusuna kaç ay yatar sorusunu yanıtlayacak olursak eğer bu sürenin 5 ila 7 ay arasında değiştiğini söylemek mümkün.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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