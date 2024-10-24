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        Haberler Bilgi Yaşam Ayın evreleri Google doodle oldu! Ayın evreleri nelerdir, nasıl oluşur?

        Ayın evreleri Google doodle oldu! Ayın evreleri nelerdir, nasıl oluşur?

        Önemli olay ve kişileri doodle haline getirerek farkındalık yaratan Google, bugün 24 Ekim Perşembe günü yeni bir doodle yaptı. Google, Google, Yarım Ayın Yükselişi ile ilgili video oyun tasarladı. Peki, Ayın evreleri nelerdir, nasıl oluşur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 09:58 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:58
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        Google, Ay’ın evrelerini doodle yaptı. Google’ın bu Doodle ile amacı, Ay’ın evreleri hakkında farkındalık oluşturmak ve kullanıcıları eğlendirici bir şekilde bilgilendirmektir. Peki Ayın evreleri nelerdir, nasıl oluşur?

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        AYIN EVRELERİ NELERDİR VE NASIL OLUŞUR?

        Ay’ın evreleri, Ay'ın Dünya etrafında dönmesiyle ortaya çıkar ve belirli aşamalardan geçer. Sırasıyla Ay'ın evreleri şunlardır:

        Yeni Ay: Ay, Güneş ile Dünya arasında olduğunda, karanlık yüzü Dünya'ya dönüktür ve görünmez.

        Hilal: Yeni Ay'dan sonra, Ay'ın küçük bir kısmı aydınlanır ve hilal şeklinde görülür.

        İlk Dördün: Ay, yarım daire şeklinde görünür, sağ tarafı aydınlanmıştır.

        Büyüyen Şişkin Ay: Yarımdan fazla aydınlanmış Ay, dolunaya yaklaşır.

        Dolunay: Ay tamamen aydınlanır ve tüm yüzeyi görünür.

        Küçülen Şişkin Ay: Dolunay sonrası, Ay'ın aydınlık kısmı azalmaya başlar.

        Son Dördün: Ay tekrar yarım daire şeklinde görünür, sol tarafı aydınlıktır.

        Küçülen Hilal: Ay, yeniden hilal şeklinde küçülür ve Yeni Ay’a döner.

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        AYIN EVRELERİ KAÇ GÜNDE TAMAMLANIR?

        Ay’ın evreleri yaklaşık 29,5 gün süren bir döngü içinde gerçekleşir. Bu süre zarfında Ay, Yeni Ay’dan başlayarak Dolunay’a ve tekrar Yeni Ay’a dönüş yapar.

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        GOOGLE DOODLE NEDİR?

        Google Doodle, belirli günler, olaylar, başarılar ve kişileri kutlamak için Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali’ni kutlamak için yapıldı ve o günden bu yana farklı temalarla her yıl binlerce Doodle sunuluyor. Bu Doodle'lar, kullanıcıların dikkatini çekmek ve belirli günleri kutlamak için etkili bir araç olarak kullanılıyor.

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