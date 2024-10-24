Ayın evreleri Google doodle oldu! Ayın evreleri nelerdir, nasıl oluşur?

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, belirli günler, olaylar, başarılar ve kişileri kutlamak için Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. İlk Google Doodle, 1998 yılında Burning Man Festivali’ni kutlamak için yapıldı ve o günden bu yana farklı temalarla her yıl binlerce Doodle sunuluyor. Bu Doodle'lar, kullanıcıların dikkatini çekmek ve belirli günleri kutlamak için etkili bir araç olarak kullanılıyor.