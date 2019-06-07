Aykut Cömert’in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu.

Cömert’in vefatının ardından pek çok ünlü gibi Beren Saat de duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi.

Beren Saat, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

"Çok arkadaş ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıran bulabilmek neredeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak... Seni özlemek hiç bitmeyecek canım arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et" ifadelerini kullandı.