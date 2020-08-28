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Yapımını BKM'nin üstlendiği, senaryosunu Cem Gelinoğlu'nun Giray Altınok ve Muammer Tali ile birlikte yazdığı 'Aykut Enişte 2'nin çekimleri devam ediyor. İlk filmin fenomen karakteri, enişte sevdalısı kayınbirader 'Mithat', serinin ikinci filminde de izleyicileri kahkahaya boğacak.

Atabeyoğlu Ailesi'nin çapkın üyesi 'Mithat'ın enişte sevdası bitmek bilmiyor Genç oyuncu Mekin Sezer'in canlandırdığı 'Mithat', 'Aykut Enişte 2'de bu kez çifte enişte coşkusu yaşıyor. 'Aykut Enişte'ye sevgisi ile ilk filme damga vuran 'Mithat', Hakan Yılmaz'ın canlandırdığı bacanak 'Talat'a da toz kondurmuyor.

'Aykut Enişte 2'nin kadrosunda Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Hakan Yılmaz, Müfit Kayacan, Mekin Sezer, Lale Başar, Selen Domaç, Mekin Sezer, Nezaket Erden, Ecrin Moğultay, Güler Ökten, Ahmet Ak, Ali İpin, Ali Çelik, Oğuz Kara ve Kerim Ertekin yer alırken, filmin yönetmenliğini ilkinde olduğu gibi yine Onur Bilgetay üstlendi.