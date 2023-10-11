Ayla Algan: Tiyatroyu ayakta tutmaya çalışıyoruz Tiyatro oyuncuları Ayla Algan ve Mehmet Atay, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda söyleşi gerçekleştirdi. Algan, artık gençliğin ne isterse internetten bulabildiğine değinerek, teknoloji çağında zorluklara rağmen tiyatroyu ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 'Şehir ve Kitap' temasıyla Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigali'nin moderatörlüğündeki "Şehrin Tiyatrosu" adlı söyleşide Ayla Algan ile Mehmet Atay, katılımcılara geçmişle bugünün tiyatrosunu anlattı.

"TİYATROYU AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Tiyatronun edebiyatla ilişkili olduğunu anlatan Ayla Algan, "Tiyatro komedi bile olsa içeriklerini insana iyi anlatan, insan varlığını kendi kendine tanıtan yapıya sahiptir" ifadesini kullandı.

Ayla Algan, artık gençliğin ne isterse internetten bulabildiğine değinerek, teknoloji çağında zorluklara rağmen tiyatroyu ayakta tutmaya çalıştıklarını belirtti.

REKLAM "SEYİRCİ PROFİLİ DE DEĞİŞTİ" Mehmet Atay ise şehrin gerçek kültürel dinamiğinin tiyatrolar olduğunu vurgulayarak, "Şehirlerin demografik yapısı birden bire değişmeye başladı. Semtlerdeki insan profili değişti. Oyundan oyuna seyirci profilinin değiştiğini de görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'nin bu konuda çok şanslı olduğunu ifade eden Mehmet Atay, katılımcılara "koltuklarda hiç boşluk bırakmayın" tavsiyesinde bulundu. Fotoğraflar: AA Yıllar öncesine döndü