Ayla Algan, yaptığı bir açıklamada yıllar öncesine döndü. Sahneye adım attığı günü, bugün gibi hatırladığına işaret eden Algan, "Tiyatroda çok iyi oyuncularla çalıştım. 1961'de Dram Tiyatrosu'nda ben 'Jeanne Darc'ı oynarken Ercüment Behzat Lav ise 'Empizitör'ü oynuyordu. Onlar bizi de oynatırdı. Behzat (Haki Butak) Baba, Zihni Rona, Mücap Ofluoğlu... Bu isimlerle çalıştım" dedi.

Atıf Yılmaz'ın 'Ah Güzel İstanbul' filminde çok bütçesi olmadığı için kendisini tercih ettiğine dikkati çeken Algan, şu bilgileri verdi: Sadri Alışık'tan çok şey öğrendim. Ben o zamanlar tiyatro oyuncusuydum. New York'ta oynayacaktım ama 8 senelik kontrat çıkınca Columbia Pictures'a girmedim. Çünkü ABD'de yaşamak istemiyordum. Gittiğimde eşyalarımı sandıktan çıkarmamıştım. Sandıktan çıkarıp, giyiniyordum. Gardıroptan değil... O zamanlar Muhsin Ertuğrul, Şehir Tiyatrosu'ndan istifa etmişti. Onunla Nişantaşı'nda bir konservatuvar açtık. Oradan Rutkay Aziz, Macit Koper, Taner Barlas çıktı. İyi ki orayı açmışız. Sinemadan çok şey öğrendim. 'Ah Güzel İstanbul' filmi şimdi Kıbrıs'ta üniversitede ders olarak okutuluyor. Columbia Üniversitesi'nde de ders gibi aldılar.

Ayla Algan, Türk tiyatrosunun usta isimleriyle aynı sahneyi paylaşmanın çok kıymetli olduğunu ve onlarla çok güzel anıları olduğunun altını çizdi.

Sadri Alışık

YUNUS'UN ŞİİRLERİNİ İNGİLİZCE, ALMANCA VE FRANSIZCAYA ÇEVİRDİ

Yunus Emre'nin şiirlerini İngilizce, Almanca ve Fransızcaya tercüme eden Ayla Algan, Türkiyeyi tanıtmak amacıyla Dışişleri Bakanlığı'yla çok sayıda etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Ayla Algan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da verdiği konsere de değinerek, "Konsere onların bir şarkısıyla başladım. Benden Çanakkale Türküsü'nü istemişlerdi. Ben orkestraya döndüm. Programda yoktu. Onlar çaldı, ben de söyledim. Dolayısıyla bütün konserlerimde bir şey öğrendim" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin önemine dikkati çeken Algan, Avrupa'nın 13. yüzyılda karanlık bir devir yaşadığına işaret ederek, "Yunus Emre'yi her yerde söyledim. Fransızca ve İngilizcesi güzel oldu ama Almancası çok iyi olmadı. Almanca yapısal bir dil. Bir duyguyu anlatmak için en az iki kelime gerekiyor. Yunusa da olmuyor. 'Sevi' diyor mesela Yunus, hem 'aşk' hem de 'barış' demek... 'Dava için gelmedim, sevi için geldim' diyor. Almancayı söyledim ama pek güzel olmadı" değerlendirmesinde bulundu.