Ayla filmi konusu ve oyuncuları: Ayla filmi gerçek bir hikaye mi?
Ayla filmi, 29 Ekim Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan film 2017 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ayla filminin konusu ve oyuncuları...
Ayla filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım paylaştığı film 90. Akademi Ödülleri'nin Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin adayı oldu. Peki, Ayla filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ayla filmi gerçek bir hikaye mi, ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...
AYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?
1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Sıra 5 yaşındaki küçük kıza isim vermeye gelince Süleyman Astsubay "ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk" diyerek Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye'ye dönmesi gerekmektedir. Devamında üst düzey kişilerin devreye girmesi ile Ayla Kore'deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu'na başlar. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman Astsubay onu Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener fakat bir türlü Güney Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği Güney Kore'de, Ankara Parkı'nda tekrar bir araya gelirler.
AYLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
İsmail Hacıoğlu - Süleyman astsubay/Süleyman Dilbirliği (1950)
Çetin Tekindor - Süleyman astsubay (2010)
Kim Seol - Ayla (1950)
Lee Kyung-Jin - Ayla (2010)
Ali Atay - Ali astsubay
Taner Birsel - Binbaşı Fuat
Mehmet Esen - Albay Celal
Murat Yıldırım - Üsteğmen Mesut
Erkan Petekkaya - Binbaşı İskenderun
Eric Roberts - Binbaşı General Coulter
Kim Byoungsoon - Güney Kore Generali
Altan Erkekli - Hüseyin Dilbirliği
Cade Carradine - Yüzbaşı Lorenzo Cage
Meral Çetinkaya - Nimet (2010)
Büşra Develi - Nimet (1950)
Sinem Öztürk Uslu - Gazeteci Özge
Ali Barkın - Pepe Muharrem
Burç Kümbetlioğlu - Celal
Duygu Yetiş - İclal
İlber Gürtunca - İlhan
Caner Kurtaran - Sadık
Damla Sönmez - Nuran
Kang Yeon Jeong - Ji-Min
Nilgün Kasapbaşoğlu - Ümmü Gülsüm Dilbirliği
Koray Ergün - Halit
Mine Teber - Nevsal
Esra Dermancıoğlu - Sebahat Dilbirliği
Claudia Kooij - Marilyn Monroe
Johnny Young - Teğmen Lee
Chaby Han - Sung Joon
AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Çekimler Türkiye'de ve Güney Kore'de gerçekleştirildi. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmin, müzikleri ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelenmiştir.
AYLA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ, KİMİ ANLATIYOR?
1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikâyeden uyarlanan filmin çekimlerine 2016 yılında başlandı.
1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulununan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verir. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluşurlar.