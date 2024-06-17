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        Haberler Magazin Aylin Coşkun: Ete elim değmezse bayramı anlamam

        Aylin Coşkun: Ete elim değmezse bayramı anlamam

        Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, evinin bahçesinde kurban etini parçalarken fotoğraf paylaştı. Eğer ete elim değmezse bayramı anlamam"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:04
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        "Ete elim değmezse bayramı anlamam"
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        48 yaşındaki ünlü şarkıcı Aylin Coşkun evinin bahçesinde kurban eti kestiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Coşkun, paylaştığı bu fotoğrafa; "Rahmetli dedemden gördüğüm ne varsa ve öğrendiğim her sene yaparım. Eğer ete elim değmezse bayramı anlamam" ifadelerini kullanarak takipçilerinin bayramını kutlamayı da ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #aylin coşkun
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