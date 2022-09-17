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Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi'den üzen haber!

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi’nin kanser olduğu iddiası ortaya atıldı. Sosyal medyada birçok takipçisi bulunan ve magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel'in 2,5 yaşındaki küçük kızı için kanser tedavisi gördüğü iddiası sevenlerini üzdü. Birçok kişinin sosyal medyada yakından takip ettiği 'Aylin Mavi'nin hastalığı ne, kanser mi oldu?' soruları takipçileri tarafından merak ediliyor.

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  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    Ekranların en sevilen yüzlerinden olan ve milyonlarca takipçisi olan Hande Erçel’in yeğeni hakkında hayranlarını üzen bir haber geldi. Söylemezsem Olmaz programında Hande Erçel’in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi Yıldırım’ın kanser tedavisi gördüğü duyuruldu. Şaşkınlık yaratan bu haber karşısında “Aylin Mavi Yıldırım kanser mi, hastalığı ne?” sorusu merak ediliyor. İşte Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'den yürekleri burkan haber!
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    AYLİN MAVİ KANSER Mİ, HASTALIĞI NE?

    En çok takipçi sayısına sahip olan ekranların sevilen yüzü oyuncu Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programında küçük Mavi'nin kanser tedavisi gördüğü duyuruldu.
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    Henüz 2,5 yaşında olan Aylin Mavi'nin hastalığı ilk olarak ailesinin şüpheleri sonucu ortaya çıktı. Anne ve babası kızlarını, şüphe üzerine hastaneye götürdü.
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    Küçük Mavi'nin hastalığı, karnında oluşan şişlik sonucunda belli oldu.

    İlk bilgiyi Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Arto verdi. Bu haber sonrasında gözler Hande Erçel’e çevrildi ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    Konu ile ilgili programda açıklama yapan Arto şu ifadeleri kullandı: ''Üzücü bir haber... Hande Erçel'in yeğeni, Gamze Erçel'in kızı Mavi'den. Gerçekten yürek burkan bir haber. Kanser tedavisi maalesef görmeye başladı 2,5 yaşındaki yeğeni Mavi Yıldırım. Karnındaki şişkinlikten dolayı Mart ayında hastaneye gidiyorlar ve maalesef kanser tedavisi görmeye başlıyor. Dualarımız onunla. Nasıl güzel bir kız maşallah. Asıl korkutucu olan şey annede de çıkmış olması. Ünlü bir hastaneye gönderiliyor. Çok hassas bir haber diye paylaşmak istememiştim.''
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?

    Aylin Mavi, oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım'ın kızlarıdır.

    Aylin Mavi'nin hasta olduğu iddia ediliyor. Ancak hastalığının ne olduğu hakkında bilgi bulunmuyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    GAMZE ERÇEL KİMDİR?

    Oyuncu Hande Erçel'in kardeşi olan Gamze Erçel, sosyal medya fenomenlerinden. Takipçi sayısı hızla artan ünlüler arasında yer alan Gamze Erçel, geçen yıl Life&Style Influencer ödülünü kazandı.

    Gamze Erçel, 1992 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Gamze Erçel,30 yaşında. Annesi Aylin Erçel, babası Kaya Erçel'dir. Oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde moda tasarım bölümünü okudu.
  • Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in yeğeni Aylin Mavi Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

    Gamze Erçel, 2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile evlendi. Çiftin Aylin Mavi adında bir kızı var. Gamze Erçel, bir dönem oyunculuk yaptı. Çılgın Dershane, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol aldı. Günümüzde ise sosyal medya fenomenidir.

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