        Haberler Gündem Yargı AYM'den CHP'nin logo itirazına ret | Son dakika haberleri

        AYM'den CHP'nin logo itirazına ret

        Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) isim ve amblem benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin dosyada "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Yüksek Mahkeme, Cumhuriyetçi Milletin Partisi'nin (CMP) tüzel kişilik kazanmamış olması nedeniyle başvurunun esastan incelenmesine gerek görmedi. Fevzi Çakır'ın haberi..

        Giriş: 08.10.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:54
        CHP, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin ad ve ambleminin kendi kimliğiyle karıştırılma ihtimali taşıdığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, partinin tüzel kişiliğinin henüz kazanılmadığını tespit ederek, “karar verilmesine yer olmadığına” oybirliğiyle karar verdi.

        Başvuru, Siyasi Partiler Kanunu’nun 96. maddesi uyarınca yapılmıştı. Söz konusu madde, mevcut bir siyasi partinin adını, amblemini veya bunlara iltibas yaratacak biçimde benzerini kullanmayı yasaklıyor.

        CHP, CMP’nin adı ve logosunun kendi kimliğiyle karışıklık yaratacağını ileri sürmüştü. Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin kuruluş dilekçesi, kapanan Memleket Partisi’nin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki bir heyet tarafından İçişleri Bakanlığı’na sunulmuştu.

