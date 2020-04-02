Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

AYM Başkan Vekili Recep Kömürcü 3 Nisan’da yaş haddinden emekli olacak. Kömürcü’nün yerine Yargıtay kökenli bir isim yeni AYM üyesi olacaktı. Bu nedenle 3 Mart’ta Yargıtay Genel Kurulu’nda seçim yapıldı. Seçimde; eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı ve 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı, eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar yarıştı. 376 Yargıtay üyesinin katıldığı seçimde, oyların 332 geçerli sayılırken, 22’si geçersiz sayıldı, 22 üye ise boş oy kullandı.

EN FAZLA OYU BAĞCI ALMIŞTI

Her Yargıtay üyesinin bir oy hakkının bulunduğu seçim sonucunda; 13. Ceza Dairesi Üyesi Basri Bağcı 174, eski HSK Genel Sekreteri ve 3. Ceza Dairesi Üyesi Bilgin Başaran 79 ve 8. Hukuk Dairesi Üyesi Eyüp Sarıcalar 47, 22. Hukuk Dairesi Üyesi Sultan Namazcı ise 32 üyenin desteğini aldı. Bu sonuca göre; Basri Bağcı, Bilgin Başaran ve Eyüp Sarıcalar Cumhurbaşkanlığı’na bildirilen üç isim oldu.

ERDOĞAN’IN TERCİHİ DE BAĞCI OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç isimden arasından tercihini yaptı. Basri Bağcı AYM’nin yeni üyesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN 6. ATAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Danıştay Üyesi Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez ve Adalet Bakan Yardımcıları Yıldız Seferinoğlu ve Selahattin Menteş’i Anayasa Mahkemesi’ne üye olarak atamıştı. Menteş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM’ye atadığı 6. üye oldu. Bağcı, 12 yıl boyunca AYM üyesi olarak görev yapacak.

BASRİ BAĞCI KİMDİR?

Aslen Çorum Sungurlulu olan Basri Bağcı, 11 Eylül 1967’de Elmadağ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılı Aralık ayında Ankara Adlî Yargı Hâkim Adaylığı’na başladı. Çeşitli ilçelerde Cumhuriyet Savcılığı yapan Bağcı, 1999 yılında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’na Adalet Müfettişi olarak atandı. 2005 yılında Adalet Başmüfettişi oldu. Ceza İşleri ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında tekrar atandığı başmüfettişlik görevini sürdürürken; 21 Aralık 2013’te Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı oldu. AİHM Yargıçlığı için de bir dönem aday gösterilen Bağcı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 5 Temmuz 2017 tarihli kararıyla Yargıtay üyesi seçildi.