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AYM Osman Kavala kararını verdi

Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017’den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

Osman Kavala

Habertür'den Fevzi Çakır'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Gezi eylemlerinin organizatörü olduğu gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan iş adamı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunu sonuçlandırdı.

Yüksek Mahkeme 1 Kasım 2017’den beri tutuklu yargılanan Osman Kavala’nın başvurusunu oy çokluğuyla reddetti.

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