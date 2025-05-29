AYM'ye kayyum için 'norm denetimi' başvurusu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması ile ilgili iptal davasında İstanbul 9. İdare Mahkemesi, kayyum uygulamasına dayanak teşkil eden hükümlerin anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesi ile Anayasa Mahkemesi'ne 'norm denetimi' başvurusunda bulundu

Habertürk Giriş: 29.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:01 facebook

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