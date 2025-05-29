Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı AYM'ye kayyum için 'norm denetimi' başvurusu | Son dakika haberleri

        AYM'ye kayyum için 'norm denetimi' başvurusu

        Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanması ile ilgili iptal davasında İstanbul 9. İdare Mahkemesi, kayyum uygulamasına dayanak teşkil eden hükümlerin anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesi ile Anayasa Mahkemesi'ne 'norm denetimi' başvurusunda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 20:01 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AYM'ye kayyum için 'norm denetimi' başvurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul 9. İdare Mahkemesi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “görevden uzaklaştırılması” ve “belediyeye kayyum atanması” işlemlerinin iptali için açılan davada karar verdi.

        Mahkeme, kayyum uygulamasına dayanak teşkil eden hükümlerin anayasaya aykırı olduğu değerlendirmesi ile Anayasa Mahkemesi'ne 'norm denetimi' başvurusunda bulundu.

        Anayasa Mahkemesi, bu başvuru üzerine ilgili kanun maddelerini anayasaya aykırılık açısından inceleyecek. Anayasaya aykırı bulursa iptal kararı verecek.

        İptal kararı verilmesi durumunda kayyum atamalarının mevcut hükümlerle yapılamayacağı belirtiliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı