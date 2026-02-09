Aynı Yağmur Altında oyuncuları ve konusu: Aynı Yağmur Altında dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, 9 Şubat Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor. Aynı Yağmur Altında oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizi, Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesini ekranlara taşıyor. Peki Aynı Yağmur Altında konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekiliyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında konusu, oyuncuları ve dizi karakterleri...
ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen gibi isimleri buluşturan Aynı Yağmur Altında oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor. Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan yapımda; Ali ve Rosa'nın aşkı, aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan tehditlerle sınanacak. Peki, Aynı Yağmur Altında konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!
Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu ATV’nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, yayın hayatına başlıyor.
Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan Baba Yapım imzalı dizi, 9 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal’ın kaleme aldığı Aynı Yağmur Altında dizisinin konusu şöyle;
Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda tümden değişir.
Rosa baş etmek zorunda olduğu hastalığıyla ve sürpriz bir arayışla kendini İstanbul'da bulur.
Aynı protestoda ilk kez karşılaştığı Ali'yle yolları İstanbul'da tekrar kesişir.
İkili kısa sürede birbirine aşık olur, ancak bu aşk ikisinin de felaketi olacaktır…
AYNI YAĞMUR ALTINDA 1. BÖLÜM ÖZETİ
Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir.
Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.
Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur.
Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.
İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Aynı Yağmur Altında dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:
Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Levent Ülgen, Erkan Can, Mine Çayıroğlu, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Birand Tunca, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Timur Ölkebaş.
AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Aynı Yağmur Altında dizisinin çekimleri Londra ve İstanbul'da gerçekleştirildi.
Özellikle Londra'daki protesto sahneleri ve İstanbul'daki dramatik mekânlar, dizinin atmosferini güçlendirirken hikâyenin uluslararası boyutunu da ön plana çıkarıyor.
DİZİ KARAKTERLERİ
Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez
Rosa Sofıa Martınez insan hakları aktivisti kimliğiyle tanınan İspanyol kökenli genç bir kadın. Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda aldığı bir darbe sonucunda her an ölümle burun buruna yaşamak zorunda kalan Rosa, aşkını da bu protesto sırasında bulmuştur. Özgürlüğüne düşkün, inandığı hakikat uğruna her şeye meydan okuyabilecek bir kişiliği vardır.
Burak Tozkoparan - Ali Aydan
Ailesinin otoriter ve disiplinli yapısı, Ali'nin özgür ruhuyla çatışmış, bu da onun duygusal olarak ailesinden uzaklaşarak kendi yolunu bulma arzusunu kuvvetlendirmiştir. Ali'nin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri Rosa ile tanışmasıdır. Rosa'yla yaşadığı aşk¸ Ali'nin hayatını altüst edecektir.
Hülya Avşar - Fazilet
Dominant ve kibirli bir kadın olan Fazilet, şık ve stilize başörtüsü takar, özenli giyinmeyi sever. Paraya ve statüye büyük önem verir. Fazilet'in en büyük sırrı, geçmişte yaşadığı yasak ilişkiden doğan bir erkek çocuğudur.
Fikret Kuşkan - Umur Karanoğlu
Koray'ın babası ve Karanogˆ lu Holding'in sahibi olan Umur, zenginlik ve sosyal statü odaklı bir yas¸ am sürmektedir. Otoriter, is¸ kolik ve güç merkezli bir adamdır. Taşra kökenli olan Umur, kendisine soylu bir geçmis¸ uydurarak üstünlük fantezi gerçekleştirmiş, zamanla kendi uydurduğuna kendisi de inanmıştır.
Deniz Uğur - Hümeyra
Ali'nin muhafazakar annesi. Çocuklarına düşkün ve onların mutluluğu için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan Hümeyra, en büyük kırılma noktasını 28 Şubat döneminde başörtüsü nedeniyle okuldan atılarak yaşamıştır. Üniversiteden sınıf arkadaşı Tülin Karanoğlu, her zaman ona karşı üstünlük taslamıştır.
Levent Ülgen - Faik Aydan
Ali'nin babası olan Faik, dini ve kültürel değerlere bağlı muhafazakâr bir yaşam sürse de çıkarları doğrultusunda pragmatik ve esnek davranır, gençliğinde idealist biriyken, zamanla güç ve para hırsı onu yozlaştırmıştır. Güçlü bir liderlik yeteneğine sahip olan Faik, ailesi ve çalışanları üzerinde etkili bir otorite figürüdür.
Erkan Can - Mürsel Duran
İstanbul'un tarihi semtlerinden birinde sahaf dükkânı işleten bilge ve saygıdeğer bir kişilik olan Mürsel Baba çevresine güven veren bir karakterdir. Ali için Mürsel Baba bir akıl hocası ve güvenli bir limandır.
Mine Çayıroğlu - Tülin Karanoğlu
Koray'ın annesi olan Tülin coşkulu abartılı, seyirlik eğlenceli, sağı solu belli olmayan, dışa dönük, birden patlayan soylu bir İstanbullu, ince zevk sahibi bir burjuvadır. Tülin, Aydan ailesini hep küçümser. Ancak Tülin'in asıl problemi bu aile değil, geçmişten gelen rakibi Fazilet'tir.
Taro Emir Tekin - Koray Karanoğlu
Umur Karanoğlu'nun oğlu... Güç ve ayrıcalıkla büyüyen Koray, pahalı zevklere alışık; soğukkanlı, kendinden emin ve ben merkezci bir yapıya sahiptir. Rosa'ya saplantılı şekilde aşıktır. Koray hakkındaki sır ortaya çıktığında Karanoğlu Konak'taki dengeler sarsılacaktır.
Bahar Şahin - Beliz Karanoğlu
Koray'ın kız kardeşi Beliz ayrıcalıklı bir yaşam sürmesine rağmen derin bir duygusal boşluk hisseder. Ali'ye duyduğu aşk uğruna kendini değiştirmeyi göze alır. İstediklerini elde edemediğinde çok sert kırılmalar yaşar. Dış¸ görünüşü bakımından kusursuz görünse de duygusal bakımdan çok kırılgandır.
Birand Tunca - Kerem Aydan
İş dünyasında yükselme hırsıyla dolu, kariyer odaklı ve hedefine ulaşmak için bencil bir tutum sergileyen biridir. Zirveye ulaşmak, Aydan ailesinin işlerinin başına geçmek ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olmayı hedeflemektedir.