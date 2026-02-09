DİZİ KARAKTERLERİ

Nilsu Berfin Aktaş - Rosa Sofia Martinez

Rosa Sofıa Martınez insan hakları aktivisti kimliğiyle tanınan İspanyol kökenli genç bir kadın. Londra'da katıldığı bir Gazze protestosunda aldığı bir darbe sonucunda her an ölümle burun buruna yaşamak zorunda kalan Rosa, aşkını da bu protesto sırasında bulmuştur. Özgürlüğüne düşkün, inandığı hakikat uğruna her şeye meydan okuyabilecek bir kişiliği vardır.

Burak Tozkoparan - Ali Aydan

Ailesinin otoriter ve disiplinli yapısı, Ali'nin özgür ruhuyla çatışmış, bu da onun duygusal olarak ailesinden uzaklaşarak kendi yolunu bulma arzusunu kuvvetlendirmiştir. Ali'nin hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri Rosa ile tanışmasıdır. Rosa'yla yaşadığı aşk¸ Ali'nin hayatını altüst edecektir.