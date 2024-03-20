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        Aynur Önürmen ile süngerden formlar İstanbul Modern'de

        İstanbul Modern'de gerçekleştirilen Eco Art Lab eğitim programının konuğu 24 Mart Pazar günü heykel sanatçısı Aynur Önürmen olacak. Katılımcılar Önürmen'le birlikte sünger atıklarıyla formlar üretecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.03.2024 - 11:13
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        Aynur Önürmen ile süngerden formlar
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        Doğa ve çevreyle kurulan bağı sanat yoluyla güçlendirmeye aracılık eden İstanbul Modern’deki Eco Art Lab öğrenme alanı, 12 yaş üzeri genç ve yetişkinleri ücretsiz etkinliklerle buluşturuyor. Sanatçılarla işbirliğinde, sürdürülebilir gelecek, herkes için yaşamın devamlılığı ve çevresel değişim gibi konuları işleyen ileri dönüşüm atölyelerinin bu ayki konuğu heykel sanatçısı Aynur Önürmen.

        Önürmen’in yönetiminde gerçekleşecek atölyede katılımcılar, sünger atıklarıyla formlar üreterek, doku çeşitliliğini ve renk unsurlarını bir araya getirecek. Atık malzemelerin yeni anlamlar üreten sanat nesnelerine dönüştürüldüğü bu atölyede katılımcılar, tekstil atıklarından geometrik ve organik heykeller yaratacak.

        Eco Art Lab

        Sanat ve tasarım disiplinlerini buluşturan Eco Art Lab, doğal formları ve nesnelerin doğası ve dönüşümünü konu alan “Kâğıdın Dönüşümü” adlı atölye çalışmalarından ve “Sanatçılarla İleri Dönüşüm Atölyeleri” başlıklı etkinliklerden oluşuyor. Damat Tween sponsorluğunda gerçekleştirilen bu atölyelerde katılımcılar, farklı uygulama alanlarından sanatçı ve tasarımcılarla, kullanım süresi dolmuş nesnelerin sanat malzemesine ya da tasarım ürünlerine dönüşüm yöntemlerini ve olasılıklarını araştırıyor.

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        #Aynur Önürmen
        #İstanbul Moder
        #heykel
        #müze
        #sergi
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