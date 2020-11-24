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Ayran aşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Hem besleyici hem de doyurucu olmasıyla tercih edilen ayran aşı çorbası, lezzetiyle de mutfağımızın vazgeçilmez çorba çeşitlerinden biri. Peki ayran aşı çorbası nasıl yapılır? Tarifi nedir? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Ayran aşı çorbası tarifi, nasıl yapılır?

Çorba sofralarımızın olmazsa olmazlarından. Hem besleyici hem de doyurucu olmasıyla da formuna dikkat edenlerin en yakın arkadaşlarından biri. Fakat sıcak havalarda sıcak çorbalar içmek istemiyor olabilirsiniz. Eğer öyleyse ayran aşı çorbasını tavsiye edebiliriz.

Kaç Kişilik: 4-6

Hazırlama Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Ayran Aşı Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı nohut

1 su bardağı buğday

250 gram yoğurt

250 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı dereotu

1 su bardağı soğuk su

Ayran Aşı Çorbası Yapılışı:

Kaynayan suyun üzerine buğdayı alın.

Buğdayı yumuşayana kadar pişirip, süzün.

Geniş bir kaba tüm yoğurdu alarak çırpın.

Daha sonra haşlanmış nohut, buğday ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Soğuk suyu yavaş yavaş ekleyerek, kıvamını dilediğiniz şekilde ayarlayın.

Dereotunu da ekleyin.

Güzelce piştikten sonra buzdolabında, en az bir saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu çorbayı pişirmeden 1 gece önceden buğday ve nohudu ıslatırsanız, ertesi gün daha kısa sürede haşlanırlar.

Buğday ve nohudu ayrı tencerelerde ıslayıp, haşlayın.

Süzme yoğurt, çorbanın daha lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar.

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