"Ayşe" 5'inci kez "merhaba" dedi

Eski bir hayat kadını olan Ayşe Tükrükçü'nün hayatını anlatan ve ilk baskısı 2008 yılında gerçekleşen 'Hayatsız Kadın: Ayşe'nin 5'inci baskısı dün kitapseverlerle buluştu.

Gazeteci Alper Uruş tarafından kaleme alınan ve tüm geliri Ayşe Tükrükçü'nün yönetiminde olduğu Hayata Sarıl Derneği'ne bırakılan 'Hayatsız Kadın: Ayşe' ile ilgili önümüzdeki günlerde, Taksim'deki Hayata Sarıl Lokantası'nda imza günü düzenleneceği öğrenildi.



"BU KİTAP 4 KADIN VE 9 ÇOCUĞA GELİR"

Yürek yakan bir çocukluk döneminin ardından yıllarca genelevden kurtulma mücadelesi veren, yaşadığı tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran Tükrükçü, Kibele Yayınları'ndan çıkan kitabıyla ilgili olarak, "Bu kitap 4 kadın ile biri üniversite öğrencisi olan 9 çocuğa gelir sağlıyor. Evsizlere aş oluyor. 'Ayşe'nin 5'inci kez okurla buluşmasından büyük mutluluk duyuyorum" dedi.