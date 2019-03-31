Yeni single için DMC ile anlaşan Ayşe Hatun Önal sözü müziği Mabel Matiz'e ait 'Katakulli' ile yaza damgasını vuracak.

5 Nisan’da dijital platformlarda yerini alacak olan 'Katakulli'nin aranjesini Sabi Saltiel ve Mabel Matiz birlikte yaptı. Parçanın klip yönetmenliğini ise Murat Küçük yaptı.