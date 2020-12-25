'Zaten ilk bana gelmişti' 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yapımcılığını MGX Film'in yaptığı, Bülent İşbilen'in yönettiği, başrollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Gürgen Öz'ün paylaştığı komedi türündeki 'Zoraki Misafir'in çekimlerine başlamadan önce kadroda değişiklik yapılmıştı. Deyim yerindeyse kadro dışı bırakılan Nurseli İdiz'in yerine Ayşe Kökçü getirildi.

Ayşe Kökçü, canlandıracağı rolün saten ilk önce kendisine teklif edileceğini belirterek şunları söyledi:

* Bu iş daha ortada kimse yokken 1,5 ay önce ilk bana teklif edilmişti. Oturduk konuştuk sonrasın da arayan olmadı. Ben hiç kurcalamadım; şimdi neredeler, niçin yoklar demedim. Bu rolü kimin oynadığını da bilmiyordum, daha yeni basından öğrendim. Çünkü böyle şeyler hep olur. Eylül ayında bir dizi için görüşme yapmıştım. Büyük saygıyla onore ederek her şartta oynamamı istediler. 15 gün sonra bir başkasının oynadığını duydum. Sormadım bile, niçin dizi de bir başkası oynadı diye... Ben sorgulamam hiç, böyle şeylerle uğraşmayı polemiklerin insanı olmayı sevmiyorum ama böyle şeyler olabiliyor. Olmaması için ne yapılabilir? O zaman sevgili oyuncu arkadaşlarıma sesleniyorum: Sendikalarının olması gerekiyor, sendikalarda haklarını koruyacak avukatlarının olması gerekiyor. Maalesef Türkiye de bu işler böyle... Ne zaman ki sendikalaşma gerçekleşir, oyuncu hakları gerçek manada korunur o zaman herkesin sorunu çözülür.

* Sinema ve tiyatroda her karakteri oynarım. Yeri geldiğinde katil, dedikoducu, fesat, hırsız vs... karakterlere bürünebilirim ama dizilerde rol seçerken çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin en beğenilen dizilerinden 'Bizimkiler'de 14 yıl boyunca bir anneyi oynadım. Türk halkı 14 yıl evlerinin salonlarındaki televizyonda beni iyi bir anne olarak tanıdı. O yüzden bana fazla kötülük yüklediğinizde hiç inandırıcı olmaz.

* Uğur Yücel, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden sınıf arkadaşım. 5 sene birlikte okuduk. Ayrıca Kuzguncuk'tan da mahalle arkadaşımdır. Daha önce okul temsilleri dışında hiç beraber oynamamıştık. 45 sene sonra bir araya geldik. Şimdi ise eşini oynuyorum. Necla uyku problemi olduğu için çok ilaç kullanan bir karakter. Aslında biraz uyur gezer gibi... Boş bakıyor. Hatta aval aval bakıyor ama eğlenceli bir karakter. Ben mutluyum, Yönetmenimiz Bülent İşbilen ile 'ŞevkatYerimdar' da beraber çalışmıştık. O ve ekibiyle birlikte bir aile gibi olduk...

* Ben aslında mükemmeliyetçi ve aceleci biriyimdir, asla Polyanna değilimdir. Ama öyle günler yaşıyoruz ki, Polyanna olmayı yukarıdan öğretiyorlar size. Pandemi ile bu gerçek bana da çarptı. Çünkü yapılacak hiçbir şey yok; ister tepin, ister bayıl, ister çatla... Otur ve şükret dedi, Allah!!! Dua et geçinecek bir paran var, evin sıcak, yanında eşin var, çoluk çocukların sağlıklı ve iyi kötü istenen bir oyuncusun... 65 yaşındayım ben. Bizi içeri tıktılar diye çok bozulmuştum ama enerjimi hep yüksek tutuyorum. Çocuklarıma yardım ediyorum. Gelinim, oğlum, torunuma yemekler yapıyorum. Torunum Can ile oyunlar oynuyorum ve yürüyorum hiç durmuyorum. Bu dönemde kendi kendimizle iyi geçineceğiz, başka yolu yok...