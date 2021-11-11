"EVLADIMIZIN DIŞKISINDA KAN ARAYACAĞIZ!"



Edip Tepeli ise eşi Ayşecan Tatari'nin neden bu kadar tepki gösterdiğini şu sözlerle anlattı:



Hayatlarını ciddi besin alerjileriyle sürdürenlere soruyorum; nasıl hayatta kalıyorsunuz? Müjgan'ın bağırsak geçirgenliği ile uğraşıyoruz bir süredir. Sevimsiz bir durum... Çok küçük olduğu için geçmesi bekleniyor ama bunun için 1 aylık diyet uygulanması gerekiyor. Ayşecan'a da Müjgan'a da birçok besin yasak. Maalesef bu 1 ay bir türlü tamamlanamıyor. Çünkü adı sanı belli düzgün görünümlü işletmeler, besin işinin sağlık işi olduğunu bilmiyor. Paradan başka hiçbir şey düşünmedikleri için liyakat sahibi insanlar çalıştırmaları gerektiğinin farkında değiller. Sizin bu ihmalkarlığınız ve cehaletiniz yüzünden yeterli besin alamadığı için her gün baş ağrısı çeken karım, son 8 günü kalan diyetine yeniden başlamak zorunda... Müjgan gelişimi için önemli olan besinleri 1 ay daha alamayacak. Biz de birkaç gün içimiz parçalana parçalana evladımızın dışkısında kan arayacağız!