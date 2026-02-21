Canlı
        Ayşegül Aldinç: Küçüklüğümden beri sahnede olmayı hayal ettim

        Okurlarıyla bir araya gelen Ayşegül Aldinç, hem 'Malumatfuruş: Ayşegül'ün Günlüğü' adlı kitabını imzaladı hem de kariyerine ve müzik yolculuğuna dair açıklamalarda bulundu

        Giriş: 21.02.2026 - 21:29 Güncelleme: 21.02.2026 - 21:29
        "Sahnede olmayı hayal ettim"
        Yazar - Okur Buluşmaları kapsamında şarkıcı, oyuncu ve yazar Ayşegül Aldinç, sevenleriyle bir araya geldi. Aldinç, hayata mizahi bakışını ve yaşadıklarını kaleme aldığı 'Malumatfuruş: Ayşegül'ün Günlüğü' kitabını imzaladı. Aldinç, imza etkinliğinin ardından gerçekleştirdiği söyleşide kariyerine, şarkılarına ve geçmişteki iş birliklerine ilişkin katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Şarkı sözü yazımının teknik açıdan şiirden daha zor olduğunu dile getiren Ayşegül Aldinç; "9 yaşından beri şiir yazıyordum ama şarkı sözü yazmak, şiir yazmaktan çok daha zor bir şey. Prozodi açısından kelimeleri doğru yerleştirmek zor. Bunun en büyük uzmanları Sezen Aksu, Aysel Gürel... Şarkı sözü yazmak için hayal dünyası yetmiyor, farklı bir matematiği var." değerlendirmesinde bulundu.

        Kariyer yolculuğunda inancın önemli olduğunu vurgulayan Ayşegül Aldinç, şunları kaydetti; "Küçüklüğümden beri sahnede olmayı hayal ettim. Bir şeyi gerçekten inanarak söylerseniz o oluyor. Hepimiz enerjiden oluşan varlıklarız; istediğimiz şeyi hayatımıza çekiyoruz ya da itiyoruz. Ben hayatım boyunca ayak oyunlarına, üçkâğıtlara, eskilerin tabiriyle kalkışmadım. Kendi albümümü, sahneye çıkıp kazandığım parayla yaptım. O yüzden içim hep rahat oldu."

        Yeni bir kitap üzerinde de çalıştığını belirten Ayşe Aldinç; "Bu kitap, biraz daha anılarımın havasında olacak. Yaşadıklarımı kimseyi incitmeden ama olduğu gibi anlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Ayşegül Aldinç, 'Benden Söylemesi' albümünde yer alan, söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait 'Sorma' ve 'Durum Leyla' şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gören etkinlikte Aldinç, hayranlarıyla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

