8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, müvekkilin başına gelen bu elem verici olaydan dolayı hayatın çok başında ve baharında olan bir kadın daha mağdur edilmiştir. Ancak işbu mağduriyetin giderilmesi ve adaletin tecellisi için hukuk çerçevesinde gereken her şey yapılacaktır.

Maalesef gözünü bile kırpmadan bir genç kızın hayatını bu şekilde karartmaya çalışanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hırs ve kötülük vicdanları öylesine kör etmiştir ki; her türlü amaç ve arzuyu elde etmek için bir çok hayat alt üst edilmektedir.