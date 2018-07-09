TBMM eski Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı son günlerde en çok araştırılan siyasiler arasına yer alıyor. Bahçekapılı’nın siyasi kariyeri, memleketi, yaşı en çok merak edilenler arasında… Peki; Ayşenur Bahçekapılı kimdi? İşte Ayşenur Bahçekapılı ile ilgili tüm merak edilenler…

AYŞENUR BAHÇEKAPILI

Ayşenur Bahçekapılı 26 Kasım 1954 tarihinde Trabzon Maçka’da dünyaya geldi. Babasının adı Hasan Şefik, annesinin adı ise Şahsene’dir… Bahçekapılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Serbest avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Sosyal Demokrat Hareket Platformunda Kadın, Eğitim ve Hukuk Atölyelerinin İstanbul Sorumlusu olarak görev üstlendi.

23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Sözcülüğü, Türkiye Küba Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı, AK PARTİ Grup Başkanvekilliği ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.